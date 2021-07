La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas i el Doctor Tomàs Pudarola, han comparegut aquest dimecres en la roda de premsa de Salut per informar de l'evolució de la pandèmia i la vacunació a Catalunya després de l'anunci del Govern de la pròrroga del confinament nocturn a 165 municipis.



Cabezas ha expressat que davant la variant Delta, la immunitat de grup hauria de situar-se amb el 85-90% de les persones vacunades. A més, ha explicat que -per ara- no hi ha una indicació per administrar la tercera dosi en aquelles persones que es van vacunar durant la primera onada.

Prioritat en completar les pautes de vacunació en majors de 30 anys

Per altra banda, la secretaria de Salut Pública, ha exposat l'evolució dels contagis en la darrera setmana, destacant que, un fet que "fa pensar que la situació podria millorar", tot i que cal "prendre-ho en molta precaució i observar si es manté la tendència", ha dit Cabezas.Actualment hi ha 3 milions de persones que ja fa dues setmanes que tenen aquesta pauta completa i d'entre aquests, s'han detectat uns 17.000 positius des de l'inici de la vacunació. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha destacat que això demostra que les vacunes "són molt efectives".. La secretària de Salut ha explicat que l'edat de mitjana de les persones hospitalitzades és de 52 anys i que el 31% dels ingressats tenen menys de 40 anys. Cabezas també ha destacat que en aquesta onadaque en altres períodes de la pandèmia, i quea causa de l'alta càrrega viral i capacitat de transmissió -un 62% superior que la resta de variants-. Cabezas ha xifrat en, dels quals 14.291 són postvacunals (10,1%), 2.330 són reinfeccions (1,6%) i 515 són les dues coses a la vegada (0,37%).El Doctor Tomàs Pumarola ha destacat quePumarola ha explicat que és imprescindible aturar la transmissió del virus per evitar una major incidència de la variant, "que s'enforteix a mesura que infecta".Salut valora positivament el ritme de dosis administrades, que s'ha situat vora les 500 mil els darrers set dies.- per complir amb l'objectiu d'accelerar la vacunació entre les franges més joves, alhora que vol augmentar les pautes completes en les persones de 30 o més anys "perquè són els que tenen majors possibilitats de ser hospitalitzats o entrar a l'UCI".Des de Salut demanen seguir aplicant totes les mesures de precaució i recomanen la mascareta en tots els entorns, inclòs a l'exterior., que segons explica Cabezas, és el que genera un major risc per l'expansió de la variant Delta.

