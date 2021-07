El TSJC avala el toc de queda una setmana més

Una setmana més de toc de queda. El(TSJC) ha acceptat la petició de ladeset dies més elen 165 municipis amb una incidència molt alta de la. La llista definitiva de territoris afectats serà la que es publicarà en les properes hores al(DOGC) i encara podria variar. En tot cas, el toc de queda serà com fins ara:no hi podrà haver ningú pel carrer en aquells municipis de més deamb unaacumulada de 400 casos per cada 100.000 habitants en l'última setmana.La, que dimecres va rebre formalment la petició, sosté en una resolució de 35 pàgines que la Generalitat ha argumentat bé la necessitat de les restriccions per contenir la cinquena onada de la Covid-19, que són "idònies, proporcionades i necessàries". També es prorroguen les limitacions a les reunions d'un màxim de deu persones i la limitació de l'aforament al 70% en els centres de culte. El Govern ha dit aquest dijous que les limitacions de les reunions s'hauran d'allargar tot l'estiu. Elpreveu demanar encara més pròrrogues per mirar de reconduir la situació de la pandèmia a. Per tant, no es pot descartar que el toc de queda s'allargui fins a mitjans d'agost. Les dades comencen a millorar, però encara són molt elevades. La velocitat de transmissió ha baixat i l'increment de contagis també s'ha alentit, però això encara no es nota a l'atenció primària ni als hospitals. A lesja hi ha més de 400 pacients. Malgrat que l'estratègia de vacunació avança, la cinquena onada ha impactat de ple a Catalunya.El conseller de Salut,, que aquests darrers dies ha fet autocrítica per la gestió de la Covid, va constatar dimecres al Parlament que la cinquena onada ja està "de baixada" i que s'hauria de poder tornar a la normalitat "aviat". "Aquesta setmana hem arribat al pic", va dir. L'onada va començar a finals de juny amb una explosió de casos arran d'una "gran interacció social" a finals del curs acadèmic i per Sant Joan. La previsió del Departament de Salut era d'un repunt que s'hauria d'haver controlat a mitjans de juliol gràcies a la vacunació. Aquests escenaris, però, no es van complir.

