Un home begut estimba el cotxe a Caldes de Malavella, deixa el fill menor d'edat a una rotonda i fuig a peu

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor que va tenir un accident a Caldes de Malavella (Selva), va deixar el fill menor d'edat a una rotonda i va fugir a peu. El detingut té 51 anys, és de nacionalitat espanyola i veí de Badalona. Cap a les set de la tarda d'aquest diumenge, els Mossos van rebre l'avís de l'accident a la carretera A-2. Quan els agents estaven molt a prop del lloc dels fets, van veure un home caminant pel voral en direcció a Caldes.



En veure la patrulla, l'home va fer mitja volta i en cap moment va demanar ajuda. Pocs metres més enllà, els agents van veure un cotxe accidentat, concretament a la carretera GI-555 al punt quilomètric 0, a escassos 300 metres del lloc de l'avís. Un ciutadà va informar els agents que a la rodona de la A-2, justament al punt 698, hi havia una parella amb un menor d'edat. L'havien trobat plorant i demanant ajuda amb una ferida en un dit de la mà.

amb el seu pare des del Masnou, que el pare havia begut alcohol i conduïa fent esses per la carretera a molta velocitat. Quan van patir l'accident, el menor va baixar del vehicle mentre el pare va marxar del lloc deixant-lo a la rotonda.Davant les evidències, els Mossos van decidir fer recerca de l'home que caminava pel voral. Al cap de pocs minuts el van localitzar amb clars símptomes d'anar sota els efectes de l'alcohol. Li van fer la prova d'alcoholèmia iper litre d'aire expirat. Els agents van detenir el conductor per conduir sota la influència de begudes alcohòliques amb resultat d’accident de trànsit i per conduir de forma temerària.