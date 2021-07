El PSOE reforça el primer lloc però les dretes retallen distància, segons el CIS

Elguanyaria amb claredat unes, però la caiguda depermetria a les dretes retallar distàncies. Així ho assenyala elde juliol del, fet públic aquest dimecres, segons el qual els socialistes obtindrien el 28,6% dels suports (0,6 punts més que el 2019), clarament per damunt del, amb el 23,4% (2,6 punts més que el 2019). Respecte l' anterior baròmetre , però, el PSOE amplia el suport en relació als populars dels 3,5 punts fins a 5,2.Tot i això, la diferència entre les forces de la Moncloa iper damunt de les tres dretes és mínim.aconseguiria el 13,6% dels vots (1,5 punts menys que en les eleccions, però més que en l'anterior enquesta) i, el 5,5% (1,3 punts menys que el 2019), fet que situaria un eventual tripartit de dretes amb el 42,5% de suports. En canvi, Podem cauria fins al 10,6% (2,3 punts menys que en les últimes eleccions) i Més País creixeria poc, fins al 3,7% (1,4 punts més, tot i que per sota d'anteriors baròmetres), el que sumat als vots del PSOE assoliria el 42,9%.Pel que fa a les formacions catalanes, el CIS pronostica que obtindrien uns nivells molt similars als del 2019, tot i que lleugerament a la baixa.es quedaria en el 3,3%,en l'1,9% i laen el 0,7%, tots ells 0,3 punts cadascun per sota del resultat del 2019. Cal tenir en compte, però, que essent una enquesta a nivell estatal el nivell de precisió amb aquestes formacions és limitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor