La CUP aplaudeix l'anunci d'Elena però en vol més: «Cal desmuntar el cos d'advocats d'Interior»

El diputat de la CUPha aplaudit l'anunci del conseller d'Interior,, sobre les competències en defensa penal dels Mossos, que passen al Departament de la Presidència , i el canvi de criteri en les acusacions de lacontra manifestants. La formació creu que és "un primer pas" en l'acord "de mínims" amb, però reclama anar més enllà. "És urgent que hi hagi més avenços. Cal que es produeixi el desmuntatge definitiu del cos d'advocats d'Interior", ha exigit Pellicer. L'objectiu de laés "la retirada total i absoluta" de les acusacions particulars de la Generalitat contra manifestants.Aquest canvi es farà a través d'un decret d'estructura que es vol aprovar en consell executiu abans de les vacances d'estiu. Afectarà, concretament, l'àrea penal dels serveis jurídics d'Interior, que passarà a integrar-se al gabinet jurídic central que dirigeixHi estan implicats, doncs, cinc advocats d'Interior que passaran a Presidència. L'executiu de Pere Aragonès vol corregir així l'"anomalia" que suposava que els Mossos tinguessin un cos d'advocats propi, a diferència de la resta de funcionaris públics. "Aquest canvi permet una millor coherència i que des d'un únic espai es pugui defensar un agent dels Mossos, un mestre o un metge", apunta Elena en declaracions a. Això suposa, també, que els agents tindran defensa els set dies a la setmana."Ara sí que estem avançant i treballant perquè es produeixin els canvis necessaris a Interior i avançar en l'auditoria més gran de la història i passar d'un model policial contrari a la dissidència a un model que defensi els drets de les persones", ha dit Pellicer en roda de premsa al Parlament. La CUP vol més canvis i que s'acabi amb els fitxers policials, els seguiments i les "persecucions" contra activistes, les "identificacions massives" o la pràctica de fotografiar i enregistrar mobilitzacions. Així mateix, ha exigit que no s'enviï l'ordre públic en desnonaments. "Cal unen les polítiques d'Interior", ha insistit.D'altra banda, sobre la creació de la comissió d'estudi sobre el model policial que es debatrà aquesta tarda , Pellicer ha dit que és clau que es pugui definir un mecanisme de control "públic, independent i amb capacitat de fiscalització i sanció davant de qualsevol mala pràxis". La qüestió dels mecanismes de control serà central en la nova comissió, impulsada per la ERC, Junts, la CUP i els comuns. També s'hi tractarà el model d'ordre públic, les bales de foam i el paper de la Comissaria General d'Informació, entre d'altres punts. Tindrà una durada d'un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor