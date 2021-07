Bolaños afirma que el procés sobiranista «s'està acabant»

El nou ministre espanyol de la Presidència,, ha assegurat aquest dimecres en una entrevista a Televisió Espanyola que "a Catalunya s'estan produint moviments interessants" perquèSegons ha exposat Bolaños, aquest nou escenari és fruit sobretot "delsals líders independentistes" i de "l'aposta del corrent majoritari de l'independentisme per la", fet que "genera un context on serà fàcil que parlem i intentem buscar solucions pel, lai perquè es".Preguntat per la fórmula que busca el govern espanyol per tancar un acord, Bolaños ha apuntat que "l'essencial és que hi hagi un acord, perquè siva per mal camí, i el que hem de fer és d'unir la societat catalana i trobar punts de connexió i de pacte entre diversos àmbits de la societat catalana"., ha dit.

