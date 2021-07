Netflix oferirà videojocs a la plataforma

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

La multinacional de l'entretenimentmanté un poderós regnat en el món de les plataformes, però és conscients que Amazon és a prop d'igualar-la . En subscriptors, en rellevància i fins i tot en nominacions a grans premis. La batalla serà ferotge, però Netflix ha decidit diversificar els continguts de la seva famosa plataforma per tal d'intentar combatre en un altre escenari:Segons explica una font molt ben documentada al mitjà especialitzat Bloomberg,, "un nou gènere", i estaran inclosos a les tarifes actuals. És a dir, en principi, no s'haurà de pagar cap sobrecost més per a poder gaudir-los. No és una decisió definitiva, però des de la companyia apunten que volen apostar per aquest sector com ho van fer amb els programes televisius, de nou format a la plataforma, o els monòlegs d'stand-up comedy.: oferir videojocs -com els ordinadors, consoles o mòbils- o oferir continguts sobre videojocs, al més pur estil de plataformes com. La multinacional ha contractat, segons explica Bloomberg, a, un alt executiu que va treballar a Electronic Arts (creadora de títols com) i a, en l'apartat de videojocs.Aquest sector és un dels més prolífics de tot el món, esquivant grans problemes econòmics com la crisi del 2008 o la del coronavirus. L'auge dels creadors de continguts a internet, els milers de milions de visualitzacions en plataformes comi l'increment vertiginós de les competicions professionals, estableixen el sector dels videojocs com un dels més solvents, sòlids i prolífics.

