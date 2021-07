Vídeo | Sancionen un motorista amb 900 euros i la pèrdua de 10 punts per conducció temerària a la C-59

✋ Hem identificat i sancionat aquest motorista per:



❌ Conducció temerària: sanció de 500€ i -6 punts

❌ No obeir les ordres d'un agent: 200€ i -4 punts

❌ Traspassar la línia contínua: 200€



La carretera no és un circuit #SeguretatViària #CapRisc pic.twitter.com/2imaHRrX4G — Trànsit (@transit) July 20, 2021

L'helicòpter del Servei Català de Trànsit va caçar diverses negligències d'unen un tram de la, pràcticament en la branca inicial d'aquesta via, que li han suposati lade conduir, tal com ha precisat l'organisme de la seguretat viària.L'aparell aeri el va enxampar el passat 26 de juny i Trànsit les ha publicat aquest dimarts, a través d'una piulada, les imatges. En el vídeo s'aprecia la circulació del vehicle de dues rodes per la carretera, d'un carril per sentit, i avançant els vehiclesA més, en l'arribada a la rotonda, que es troba a l'entrada de, en sentit Mollet del Vallès, un agent dels Mossos d'Esquadra, plantat al mig de la carretera en una de les sortides de la rotonda,, però l'obvia ipel voral.Per tot plegat, tal com ha detallat el Servei Català de Trànsit, que ha identificat a la persona, se l'ha sancionat ambi uns altres. Per als dos primers fets, a més, sis i quatre punts menys, respectivament.

