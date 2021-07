"Seguiré defensant el meu projecte per aconseguir una sindicatura amb experiència, a peu de carrera i compromesa amb els drets humans de proximitat", ha subratllat Bondia, que



Els comuns i ERC eren partidaris d'escollir Bondia, mentre que el PSC, Ciutadans, PP, Barcelona pel Canvi i la regidora no adscrita Marilen Barceló preferien Nicolau, exregidor socialista al consistori.



L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat fins al setembre. La tria entre-primer i segon candidat més votat en el procés participatiu- s'havia de desbloquejar en la junta de portaveus d'aquest dimarts, però cap de les dues candidatures ha obtingut el suport necessari de 27 dels 41 regidors.Segons estipula la Carta municipal de Barcelona, la persona titular de la Sindicatura de Greuges és elegida pel ple a proposta de l'alcaldessa, mitjançant acord adoptat per una majoria de dues terceres parts dels membres. Com que no s'ha arribat a un acord, abans de portar el debat el ple

