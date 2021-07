L'ANC denuncia l'ús d'una llei franquista contra les manifestacions en campanya electoral

Un grup de juristes de l'ANC capitanejat per Jordina Sonet, membre de Juristes per la República, acusen el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de desestimar. L’equip d’advocats ha assegurat, aquest dimarts a la tarda a la seu de l’Assemblea, que alguns magistrats del TSJC han mostrat la seva "animadversió política" prohibint les mobilitzacions.En la majoria dels actes, les prohibicions es van fonamentar en el teòric "contingut indirectament electoral" i, en tres casos, en la manca de comunicació de la manifestació en els deu dies preceptius,L’advocat Pep Cruanyes assenyala la "tremenda divisió" entre els magistrats de la sala sobre la interpretació del dret de manifestació., ja que la Junta Electoral explicita que "són actes que indirectament deriven en reunions de suport electoral", recorda Cruanyes.Sonet argumenta, en contra de la decisió judicial, que dins de les 48 hores des de la notificació dels actes es van presentar els recursos contenciosos administratius al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) utilitzant "un procediment especial i urgent per defensar el dret de reunió".En set casos, el TSJC ha donat la raó a l'Assemblea, tot i que amb el vot particular en contra de José Manuel de Soler Bigas, president de la sala. En els altres vuit casos, cinc han tingut vots particulars a favor de l'ANC, però tres han estat per unanimitat. De moment els advocats han demanat aclariments en 14 de les sentències ien nou casos, abans d'anar, si és necessari, davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans., tot i que la formació va demanar que es redactessin en català. Igualment, al·lega que el procediment judicial hauria d'haver seguit la via urgent reservada a la protecció dels drets fonamentals com el de reunió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor