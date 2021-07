Colau és escollida vicepresidenta de la xarxa mundial de ciutats contra l'emergència climàtica

Lade ciutats d'arreu del món contra l'emergència climàtica ha designat l'alcaldessa de Barcelona,, com a nova vicepresidenta europea de la comissió directiva, substituint l'alcalde de Londres, Sadiq Khan. Colau compartirà aquesta tasca a Europa amb l’alcalde de Milan, Giuseppe Sala.Les ciutats membres del C40 representen. Els principals objectius de la xarxa són limitar l’escalfament global del planeta i construir comunitats saludables, equitatives i amb més resiliència.L'Ajuntament defensa que la designació és una la lluita de la ciutat contra l'emergència climàtica, després que el Pla Clima del consistori fos premiat per la xarxa. L’objectiu d’aquest projecte és rebaixar les emissions per ciutadà en un 45% de cara a l’any 2030 i ser neutre en carboni el 2050, seguint també l’estela dels Acords de París.L'Ajuntament també recorda que ha impulsat el projecte Protegim Escoles i que el Pla de Mobilitat Urbana aposta perquècom anar a peu, la bicicleta i el transport públic.Colau ha sortit al pas de la designació i ha assegurat que treballarà per. "Hem de fer pressió als estats perquè van tard i no hi ha planeta B", ha dit l'alcaldessa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor