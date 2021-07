Els advocats dels Mossos passaran a dependre de Presidència

Una modificació acordada entre ERC, Junts i la CUP

Els advocats del, encarregats de portar la defensa penal dels agents delsferits en manifestacions, passaran a integrar-se al, que depèn del. Ho ha explicat aquest matí alel conseller d'Interior,, a preguntes del diputat de la CUPdurant la sessió de control. D'aquesta manera, elvol "unificar criteris" i "garantir la coherència" en la defensa jurídica dels Mossos, igual que es fa amb la resta de treballadors públics de la. "Té sentit que els Mossos siguin defensats per la mateixa estructura jurídica que la resta de l'organització de la Generalitat", sosté Elena en declaracions aAquest canvi es farà a través d'unque es vol aprovar en consell executiu abans de les vacances d'estiu. Afectarà, concretament, l'àrea penal dels serveis jurídics d'Interior, que passarà a integrar-se al gabinet jurídic central que dirigeix. Hi estan implicats, doncs, cinc advocats d'Interior que passaran a Presidència. L'executiu devol corregir així l'"anomalia" que suposava que els Mossos tinguessin un cos d'advocats propi, a diferència de la resta de funcionaris públics. "Aquest canvi permet una millor coherència i que des d'un únic espai es pugui defensar un agent dels Mossos, un mestre o un metge", apunta Elena. Això suposa, també, que els agents tindran defensa els set dies a la setmana.La modificació, que s'havia demanat en anteriors legislatures però no s'ha fet fins ara, ve acompanyada d'unen les acusacions per part de la Generalitat, que ja s'ha vist en els últims dies. Els advocats de l'administració només es personaran en cas que hi hagi un funcionari -en aquest cas, un mosso- que hagi patiten l'exercici de les seves funcions. Es volen evitar així acusacions de la Generalitat pels delictes de, en què el bé jurídic protegit no és el funcionari i que donava lloc a, sovint contra activistes o manifestants.Un exemple recent és el cas de Marcel Vivet , en què l'administració demanava fins a quatre anys i nou mesos de presó -primer per desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions- i que finalment va ser condemnat a cinc anys de presó. Fa pocs dies, la Generalitat va presentar recurs i va rebaixar la petició de pena a sis mesos , limitant-se al delicte de lesions. Un cas similar és el de Pol Serena , en el qual la Generalitat també demana sis mesos de presó pel mateix delicte. En tot cas, el conseller d'Interior remarca que els Mossos no quedaran indefensos. ". El gabinet jurídic central defensarà els Mossos", deixa clar. Les acusacions de la Generalitat han provocat polèmica en els últims anys. Es produïa la paradoxa que un Govern independentista demanava penes de presó elevades contra manifestants independentistes. La integració dels advocats d'Interior a Presidència, juntament amb el canvi de criteri per a les acusacions, forma part del pla de Govern d'ERC i Junts, i també ha estat acordada amb la CUP.Els pactes entre ERC i Junts, i entre ERC i la CUP, estableixen que la Generalitat "no participi en acusacions particulars contra participants en mobilitzacions socials i polítiques, exceptuant aquelles on hi hagi lesions a agents acreditades amb certificat mèdic". La CUP considera que aquesta modificació del Govern és "un primer pas" per corregir la situació però espera que en les properes setmanes n'hi hagi més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor