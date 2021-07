SCC llança una campanya per dir als constitucionalistes del territori que «no estan sols»

ha presentat aquest dimarts Som Molts, una campanya mediàtica que té el doble objectiu de "recordar alsque no estan sols" i, de l'altra, captar gent. El president de SCC, Fernando Sánchez, ha assegurat que hi ha catalans al territori que viuen "amb", però ha subratllat que no estan sols i ha posat d'exemple el Bages on, segons ha dit, 4 de cada 10 persones voten partits constitucionalistes."Cal atrevir-se a organitzar-se perquè, només si som forts a la Catalunya interior i fora de l'àrea metropolitana, aconseguirem canviar Catalunya. Les eleccions es guanyen fora de Barcelona", ha afegit. La campanya es plasmarà ambEl president de Societat Civil Catalana,, ha presentat la campanya a la plaça Major de Manresa, "el cor de Catalunya", segons ha dit. Ho ha fet acompanyat d'alguns dels portaveus de l'entitat al territori, on es dirigeix la nova campanya de l'entitat per captar membres. "Cal atrevir-se a, a alçar la veu i a organitzar-se per recuperar la millor Catalunya", ha afegit. SCC també ha aprofitat l'acte per denunciar "l'abandonament" del Govern a les comarques de la Catalunya interior.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor