Aragonès i el president de Flandes es conjuren per tenir més pes a Europa

El president de la Generalitat,, s'ha reunit aquest dimarts amb el ministre president de Flandes,, a Palau. Després de la trobada, en una compareixença conjunta des de la Galeria Gòtica, els dos dirigents s'han conjurat perquè les dues regions disposin de més pes a les institucions europees. "Hem de tenir interlocució directa a Europa", ha apuntat Jambon, que ha indicat que hi haurà en els propers mesos una trobada amb altres territoris sense estat del continent per fer extensiva aquesta demanda. "Hem de posar més pressió", ha indicat el dirigent flamenc.Aragonès ha assenyalat que la trobada ha servit perles relacions entre Catalunya i Flandes, i ha demanat que regions com aquestes dues puguin tenir més participació directa en les institucions europees. En aquest sentit, ha citat la necessitat de tenirque es començaran a repartir aviat per pal·liar les conseqüències de la pandèmia. El president també li ha agraït el suport a l'autodeterminació i l'amnistia per als represaliats."Els reptes que tenim no són petits. La prioritat és la recuperació posterior al coronavirus", ha assenyalat Jambon, que ha indicat que hi pot haver col·laboració en aquest sentit i també en el desenvolupament digital. El ministre president de Flandes tornarà a Catalunya al novembre per participar en un congrés sobre smart cities. El govern de la regió s'ha posicionat a favor del diàleg entre Catalunya i l'Estat des delL'última visita de Jambon a Catalunya va ser el, poques setmanes després de la sentència delcontra els dirigents que van promoure l'. Les dues delegacions van acordar un text en el qual feien pinya a favor del diàleg , demanaven l'alliberament dels presos i. La tardor del 2017, el govern flamenc va demanar explicacions a l'ambaixadora espanyola a Bèlgica per les càrregues policials de la jornada del referèndum.

