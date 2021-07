veu "amb satisfacció" que l'afer català "almenys" ara s'estigui intentant "canalitzant" a Espanya. "Hi ha menys queixes, també perquè veiem amb satisfacció que sembla estar en el procés, almenys, de canalitzar-se", asseguren fonts de laun mes després dels indults del govern deTot i això, aquestes fonts defensen quei que, per això, no apareix en l'informe anual al respecte que ha publicat aquest dimarts la Comissió Europea sobre Espanya. Des de l'executiu europeu remarquen, però, que enguany han rebut "proporcionalment" menys queixes de la societat civil sobre el cas català.Durant la preparació de l'informe, la CE recull les opinions d'organitzacions i institucions sobre la situació d'estat de dret a cada estat de la. El 2020, Brussel·les va ignorar les denúncies del Govern i de set entitats civils sobre vulneracions de drets relacionades amb el conflicte català i els presos. Aquest 2021 l'executiu europeu ha rebut més "contribucions" de la societat civil sobre la situació a Espanya, peròsobre l'afer català.Des de Brussel·les admeten que estan al cas de la resolució parlamentària delque censura lesals líders independentistes condemnats per l'1-O, però fonts comunitàries justifiquen que no es mencioni en l'informe sobre estat de dret perquè no es comenten "casos individuals". "Es tracten tendències generals, no casos particulars", subratllen.

