La CUP insta el Govern a fer costat als represaliats pel Tribunal de Comptes

La diputada de laha assegurat aquest dimarts que el Govern ha d'estar al costat dels "represaliats" pel. Després que s'hagi fet públic que el Govern no ha trobat entitats per a l'aval de les fiances del Tribunal de Comptes i eviti activar el mecanisme amb l'(ICF), en roda de premsa Estrada ha exhibit el suport de la CUP a la"en la forma que sigui".Estrada ha reconegut que la situació és "e" i ha opinat que caldrà explorar altres fórmules com un aval de l'ICF o utilitzar únicament lat. "No ho sabem ben bé. El que tenim clar és quin ha de ser el paper del Govern, estar al costat dels represaliats", ha conclòs.D'altra banda, sobre el fet que la Generalitat hagi demanat alallargar les restriccions i ampliar elfins a 165 municipis, la CUP ha dit que donen suport a les mesures per fer front a la pandèmia. Tot i això, han lamentat que només s'actui de forma "restrictiva" contra la població. Així, han reclamat reforçar l'i impulsar més rastrejos massius.Estrada ha avalat així que s'allargui elperò ha considerat que cal anar més enllà i plantejar altres tipus de mesures. Ha posat d'exemple intervenir recursos de la sanitat privada per reforçar la primària. També ha criticat que no s'hagi après dels "errors" i que estiguem en una cinquena onada per haver fet una "desescalada massa ràpida".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor