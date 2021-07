Catalunya tindrà una residència de gent gran inspirada en el model nòrdic

Espais protegits

acull la, que permet que cada resident tingui el seu propi espai i pugui fer ús de zones comunes amb grups reduïts, com ara una petita cuina i sales d'estar. Permet, a més,i fer petitesL'edifici es troba al barri de Sant Joan Baptista i és propietat de Residència Barcelona S.L., una empresa familiar que ja disposa d'un centre al barri barceloní d'Horta i que ara aposta per incorporar el nou concepte amb els matisos propis de la cultura mediterrània. La residència té capacitat per a fins a, i obrirà portes en les pròximes setmanes.El model parteix del concepte d', és a dir, situant el resident al centre de la gestió. És per aquest motiu que es pensa en una proposta que emula, on cada usuari "comparteix pis" amb la seva, amb uns, mentre que també té accés a d'altres que són comuns per a la resta d'unitats."Abans les residències estaven pensades com hospitals, mentre que als països nòrdics, i hem volgut adoptar aquest model per demostrar que és possible de gestionar aquí", explica Víctor Sabatell, arquitecte de l'estudi BTA Arquitectura. L'objectiu, afegeix, és crear un "", on l'usuari pugui estar-se a la seva habitació però també aprofitar els espais de la seva unitat de convivència i compartir el dia a dia amb la resta d'usuaris.Així, l'edifici téen cada unitat de convivència. L', que té elements tecnològics com ara un televisor de grans dimensions, però també un mobiliari que combina estils moderns i de més clàssics. Una llibreria, jocs de taula, taules i cadires i una cuina equipada amb foc, forn, microones i nevera completen els serveis d'aquesta sala.Pel que fa a les, amb possibilitat de tenir balcó amb una cadira i una taula, o sortida a una terrassa comunitària. Els residents disposen deaquests oberts a totes les unitats de convivència, com ara una sala de, un, i unaamb una pista de petanca i, en un futur, un hort urbà."L'objectiu éson l'usuari entri amb la seva clau i hi tingui instal·lacions pròpies d'una casa", apunta Inés Manero, copropietària de la residència. Juntament amb la seva germana Felicidad, ja gestionen una altra residència al barri d'Horta, i ara han apostat per incorporar el model nòrdic com a nou concepte adreçat a la gent gran, i sense que suposi un increment en la quota respecte a altres residències amb serveis similars, asseguren.Tot i l'ús comú d'espais com el gimnàs o la sala de cinema, la compartimentació en sis pisos diferents facilita que es puguin aplicar mesures de confinament en cas que hi hagi un positiu de covid. "Disposem d'una unitat amb zona vermella on s'ubicaran els contactes possibles amb un positiu, una altra de groga per acollir els que puguin estar contagiats i la resta d'usuaris quedaran aïllats a les seves unitats", explica Manero.La residència ja està preparada per obrir portes a l'espera dels darrers permisos de la Generalitat, fet pel qual es preveu que comenci a rebre usuaris en les pròximes setmanes.

