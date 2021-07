El Govern, a la Moncloa: «No han d'alliçonar, han de donar solucions»

La portaveu del Govern,, ha enviat aquest dimarts un missatge a la Moncloa després que la nova ministra de Política Territorial, assenyalés que l'independentisme havia d'aprendre la "lliçó" dels últims anys . "El govern espanyol no ha d'alliçonar, ha de trobar solucions", ha remarcat Plaja, que ha indicat que "perseguint i judicialitzant" no es resoldran els "conflictes". Aquesta última frase feia referència al Tribunal de Comptes, que ha donat fins demà dimecres alsencausats per l'acció exterior catalana per tal que abonin els. Per ara, la Generalitat no activarà el fons creat, precisament, per aquesta circumstància. No hi ha cap entitat bancària que hagi volgut garantir l'aval a l'operació.Fins aquest dilluns,s'havia mostrat prudent en públic. Intentava no trepitjar cap ull de poll ambi havia rectificat la temptació de situar la comissió bilateral -una de les seves principals responsabilitats com a nova ministra de Política Territorial- més enllà de les vacances d'estiu. Una concatenació d'expressions sobre el diàleg i l'actitud de l'independentisme verbalitzades des de la Cadena SER va alterar el seu aterratge al ministeri i li van valer crítiques per part d'-més moderades- i de-més contundents- quan queden menys de tres setmanes perquè es reuneixi la comissió bilateral i menys de dos mesos per reprendre la taula de diàleg. Els dos partits, sostenia Rodríguez,Quina lliçó? Fonamentalment, la de la, quan l'independentisme va transitar per fora del marc de la Constitució a l'hora de fer possible el referèndum de l'1-O. La nova ministra ha indicat que l'autodeterminació és una reivindicació que cal "aparcar", i també ha tingut paraules per referir-se als exiliats. En especial, a, líder de Junts, de qui va indicar que hauria de ser jutjat en cas de tornar a Espanya, malgrat lade què disposa com a eurodiputat. Una combinació -la referència a la "lliçó apresa", la petició de desar el referèndum al calaix i l'apreciació sobre la situació judicial de Puigdemont- queen un moment en què la Moncloa ja ha clarificat que, després dels indults , no li pertoca a moure més fitxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor