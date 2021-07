La pandèmia empitjora la salut del 52% dels treballadors

Augment de la tensió laboral

Creix la inseguretat laboral

Empitjora la salut laboral

(CCOO) i la(UAB) han presentat aquest dimarts els resultats de l'enquesta sobre les condicions de treball i salut després d'un any de pandèmia. L'estudi, compost per una mostra de, compara els resultats amb els obtinguts en la mateixa enquesta el 2020.La sociòloga i membre de CCOOha explicat els principals resultats referents a les condicions laborals dels treballadors. Llorens ha destacat que la protecció dels empleats davant la Covid en els seus llocs de treball ha millorat exponencialment respecte al 2020, quan. Enguany, la xifra descendeix fins al 33% dels treballadors, majoritàriament dels sectors de serveis, sanitat i la construcció.El teletreball no ha arribat per quedar-se. Així ho demostra el fet que, un 13% més que el 2020. Llorens ha assenyalat que les polítiques de gestió laboral basades en la presencialitat i l'escassa digitalització de les empreses "no ajuden a instaurar el teletreball a Espanya"., aquest fet té incidència directa en l'augment dels problemes de salut dels mateixos empleats: "Augmenta un 34% les malalties cardiovasculars o un 82% els trastorns ansio depressius", ha explicat Llorens., amb la pandèmia, la xifra es multiplica per dos. "Unes dades que demostren que és un problema que ha arribat per quedar-se", ha lamentat la sociòloga.en cas de perdre l'actual. La xifra s'enfila fins al. En aquest sentit, no hi ha gran diferència respecte al 2020, quan la preocupació era molt similar. Clara Llorens atribueix aquesta preocupació al fet que a l'Estat espanyol "la destrucció del treball és molt important en les fases descendents del cicle econòmic i es recupera molt lentament".La, en un 62% entre aquells que cobreixen les necessitats bàsiques i un 75% en els que no arriben a final de mes. Llorens ha explicat que és un temor que es dona pels salaris baixos que hi ha a l'Estat i perquè una reducció del salari provocaria entrar en "l'espiral de pobresa"., així ho asseguren el 52,7% dels enquestats, un 16% més que el 2020. L'augment d'aquesta dada va lligat al creixement del risc de patir un problema de salut mental, hi ha gairebé un augment del 40% des del 2016. En dades genèriques, l'efecte és superior en les dones (67%) que en els homes (55%). L'estudi també constata el crit d'alerta dels joves:, en concret, el 68%.Sobre això, l'estudi constata, que és d'un 25% i un 20% entre els enquestats, respectivament. Els treballadors considerats com "essencials" durant la pandèmia -infermeria, geriatria i personal de supermercats- són els que més pateixen la salut mental i laboral. Paral·lelament, són els mateixos que consumeixen amb més freqüència tranquil·litzants i analgèsics, entre un 30 i 40%, respectivament.

