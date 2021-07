L'Ampolla regala bolquers ecològics als nadons nascuts el 2021

entregarà un lot de bolquers ecològics a les famílies que han tingut fills aquest any. Són bolquers que es poden usar fins als 6 mesos d'edat del nadó i suposen, "molt difícils de reciclar" i amb "un gran impacte per a l'entorn natural".Els lots inclouen altres elements reutilitzables i tovalloletes biodegradables - que s'han de dipositar al contenidor de fracció-resta-. Tots aquests productes estan disponibles a les farmàcies del municipi, també bolquers ecològics per a nadons més grans de 6 mesos. El consistori impulsa aquest "petit gest" per reduir l'impacte econòmic i la petjada mediambiental que suposa l'arribada d'un infant.