El futur centre logístic d'Amazon a Mollet repartirà 20.000 paquets diaris

El nouqueestà aixecant a Mollet del Vallès podria estar operatiu a mitjans d'octubre. Aquest dilluns, durant la visita a les obres que hi han fet les autoritats, l'Ajuntament ha precisat que el centre suposarà la creació de, "a més de 170 oportunitats de treball per a 6 empreses de repartiment de la ciutat". La nau tindrà unsi un aparcament amb capacitat per uns 400 vehicles. Es preveu que es puguin repartir unsal Vallès Oriental i part del Vallès Occidental.El consistori vallesà ha destacat les mesures de les instal·lacions per reduir l'impacte ambiental. Per exemple, amb la incorporació dede l'edifici, "el que implica una", així com "una reducció de soroll perquè l’espai de treball sigui més còmode per als treballadors".Afegeixen que la instal·lació incorpora "nombrosos materials innovadors orientats a la reducció de la petjada de carboni" i que comptaran amb 500 metres quadrats de panells solars al sostre, que produiran uns 100 kW d’electricitat. La coberta estarà dissenyada de forma que s’aprofiti al màxim la llum natural, la il·luminació serà LED i hi haurà punts de càrrega per afavorir la flota de vehicles elèctrics.[r3]Bona notícia per a la ciutat[/r3]L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha visitat les obres del nou centre logístic amb la Senior Operations Manager d’Amazon Logístics, Roser Sellers; la primera tinenta d’alcaldia de Mollet, Mireia Dionisio; i el director general Espanya i el director de desenvolupament tècnic de Segro, David Alcázar i David Fernández.Monràs ha destacat que la implantació d’Amazon a Can Magarola "és una molt bona notícia per la ciutat, sobretot per la creació de llocs de treball directes i indirectes que generarà, però també per la consciència mediambiental que té el projecte pel seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció de les emissions de CO2".Sellers, per la seva banda, ha assegurat: "Estem encantats d’invertir a Mollet amb aquesta nova estació logística, que proporcionarà una entrega eficient als clients, i crearà desenes d’oportunitats de treball per diferents professionals".

