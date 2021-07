Per la seva banda, Elvol tractar amb la Generalitat de "les qüestions que importen a la ciutadania com leslesi la llei de" en la comissió bilateral que es reunirà el 2 d'agost. Ho ha dit la portaveu i ministra de Política Territorial,, qui ha explicat que va conversar la setmana passada amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i que "les primeres sensacions són positives".Sense esmentar explícitament els indults, la ministra portaveu ha afirmat que l'executiu espanyol "ha fet esforços molt importants" per afavorir la, i que a la societat catalana hi ha "t" per la confrontació, i que toca recuperar "el temps perdut per atendre l'important". Ha assegurat que els assumptes a tractar "estan avançats".Isabel Rodríguez ha fet aquestes manifestacions l'endemà que fes unes declaracions que han enrarit el clima de diàleg abans que aquest comenci. Rodríguez va dir dilluns a la Cadena SER que els independentistesi "fer el seu propi esforç" per fer avançar el diàleg. En les mateixes declaracions, la ministra portaveu va assegurar, parlant dels, que "han de ser jutjats quan tornin" i va reblar sobre la possibilitat d'unque "en el marc de laó, de la llei, hi cap tot, fora d'ella, res". Les seves paraules es van proferir a dues setmanes que es reuneixi la comissió bilateral.van reaccionar de seguida a les declaracions de la portaveu.va manifestar que l'executiu espanyol havia d'aprendre la seva lliçó, que "la repressió no serveix per res", i que calia "reprendre la via de la política, de la paraula, de la democràcia, del diàleg i de la negociació".Per la seva banda,va referir-se a la "cantarella antiga" sobre indults, exiliats i referèndum, tot recordant les exigències del, que va qualificar de "caverna de caspa franquista".

