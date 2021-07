El think tank de, l'(IEE), ha presentat el seu primer informe de conjuntura. Amb el títol Entendre el moment, aprofitar la recuperació, evitar l'eufòria, el laboratori de la patronal recomana al Govern català que aprofiti les "competències autonòmiques" i exerceixi bé l'autogovern. L'informe ha estat presentat aquest dimarts pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i el director de l'institut, Jordi Alberich.Elsdemanen a la classe política catalana "recuperar pes en la", assenyalant que la fragmentació delho facilita. Un pes que -suggereix- s'ha d'exercir "de manera constructiva, lluny d'un llenguatge i unes formes que aviven la". Adreçant-se explícitament als, Foment assegura que "estan davant la possibilitat d'incidir de manera decisiva en el rumb d'Espanya i, en conseqüència, dels ciutadans catalans".Per Foment, el moment actual és decisiu, estem davant "d'una de les legislatures més determinants de la nostra història". Considera que lesde lacatalana passen per garantir l', en un moment -segons la patronal- en què "els corrents de fons de la societat catalana apunten clarament a la distenció". "Exercir bé l'autogovern" és compatible amb "l'inici d'una etapa de".Elreclama reforçar ell'economia de la vida, i assenyala tres grans actius: un sistema públic universal, una tradició emprenedora i un estructurat teixit d'innovació i recerca que haurien de permetre "impulsar un clúster d'empreses d'acord amb els objectius delsper a la recuperació econòmica". L'Institut d'Estudis Estratègics reclama que els poders públics s'aboquin a preservar la diversitat deli apostin per un redimensionament de les empreses catalanes, en general massa petites, "aprofitant nous instruments financers i la conjuntura d'enorme liquiditat a tipus molt reduït".Elcrida a aprofitar l'oportunitat que supoosen els fons europeus de Next Generation i "els ensenyaments de la", que convida a evitar qualsevol separació entre Administració, empresa i comunitat científica. "Només des de la lleial cooperació entre aquests tres mons, amb fórmules ben estructurades de col·laboració publicoprivada, podrem respondre als enormes reptes actuals", assegura el think tank proempresarial.

