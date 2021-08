Seül 1988: els Jocs Olímpics que pretenien la despolitització

Elshan passat a la història com els últims de la. La, que havia separat eli el, només feia 35 anys que havia acabat amb un alto el foc, però sense posar fi al conflicte. Les tensions segueixen vives i les ferides no estan gens a prop de tancar-se. Ho demostra, de fet, la no participació de Corea del Nord ajustificada oficialment pel. No es tracta només d'una separació territorial, sinó d'una divisió entre dues ideologies i dos mons contraposats.va haver d'afrontar una gran transformació per poder acollir l'esdeveniment. Als anys vuitanta, el país encara tenia untutelat en part pels Estats Units. Les pressions internacionals, especialment per part del, van forçar al país a convocar les primeres eleccions democràtiques.seria el centre d'atenció mundial durant dues setmanes i no es podia impulsar el país sense presentar-se com una democràcia.Un dels objectius per part dels organitzadors era. Els precedents eren dos boicots entre elsi l'que havien restat protagonisme a l'àmbit purament esportiu. Això es va evitar en gran part, però no completament, sobretot per l'absència del veí, de. Aquest cop el boicot no va ser tan efectiu com en les edicions anteriors, i només s'hi van sumari lesAra bé, no tot va sortir com es pretenia. El conflicte coreà és l'únic en el marc de la Guerra Freda en què elsvan tenir enfrontaments directes, i llavors encara estava ben viu. Hi ha un fet uns mesos abans de l'esdeveniment que marca un abans i un després en la despolitització cercada: l'contra unde la companyia sud-coreana,El 29 de novembre de 1987, elque havia d'anar defins a Seül, explotava enmig del, proper a l'Índia i Myanmar.van abandonar el vol en la primera escala, a Abu Dhabi, però van deixar dins el vehicle una ràdio bomba i una botella que contenia un líquid explosiu. No hi va haverentre els 104 passatgers i els 11 membres de la tripulació.Els dos terroristes van ser detinguts aper portar una identificació falsa, però ràpidament se'ls va lligar amb l'atemptat. Durant els interrogatoris, Seung-Il va demanar fumar, però lai va morir. Hyon-Hui feia el mateix quan un policia va evitar-ho. Va ser ella qui va confessar la col·laboració amb el govern nord-coreà, mentre que el país va acusar-la d'actuar amb Corea del Sud. Hyon-Hui va ser, però, i avui dia viu sota una nova identitat. La incògnita sempre serà si treballava per Corea del Nord o si va cedir davant Corea del Sud per salvar la vida.Davant la gravetat dels fets, el bloc soviètic liderat peri perva confirmar la seva participació en els Jocs Olímpics. Aquell atac terrorista que pretenia aturar la celebració de l'esdeveniment, irònicament, va ser la

