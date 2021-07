El Japó «trenca» internet i bat el rècord de descàrregues en un segon

El Ralph no és l'únic que aconsegueix esmicolar internet.del JapóHan aconseguit una transferència de dades a 319 terabytes per segon, una xifra que se situa al capdavant dels registres històrics, amb una àmplia diferència amb els 178tbps que van aconseguir els mateixos enginyers l'any passat en una col·laboració amb científics del Regne Unit.Aquesta velocitat d'internet és inassumible per una xarxa domèstica.Un sol gigabit suposa un total de 1000 megabytes, que posant en context amb les tarifes de màxima velocitat que es pot adquirir per a casa, és el doble o més. Normalment, en llars domèstiques se sol tenir una velocitat de 300 mbps o 500 mbps. L'experiment del Japó va suposar una velocitat d'uns 145.000.000 de mbps.Una nova tecnologia de cables de fibra òptica els va permetre assumir una descàrrega de 10.000 pel·lícules en tan sols un segon. Normalment, aquests cables tenen un o dos nuclis i diverses capes que els cobreixen per protegir les dades.permet a aquesta fibra òptica tenir quatre nuclis per cable sense necessitat d'augmentar ni dimensió ni la fiabilitat d'aquests.Es va utilitzar un cable de fibra òptica d'uns tres mil quilòmetres, des d'on es va disparar un làser de 522 canals en diferents longituds d'ones, elements que van facilitar aquesta velocitat insòlita a internet., però la troballa funcional dels quatre nuclis en el cable de fibra òptica pot fer millorar la qualitat de navegació de milions de persones en un futur molt pròxim.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor