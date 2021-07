Només el 18% de pisos turístics de l'Estat passa al lloguer residencial de manera indefinida

La caiguda del turisme a Espanya no ha evitat que els propietaris decontinuïn confiant en l'arribada de visitants per poder llogar els seus apartaments. Segons un estudi de Fotocasa publicat aquest dimarts,residencial de manera indefinida.i tornaran al mercat turístic quan la situació millori. És el cas dels propietaris que han optat per contractes de lloguer temporal, que plantegen dubtes legals i que col·lectius com el Sindicat de Llogaters han demanat revertir.El percentatge més alt és el dels p, amb un 60%."Encara no hem detectat que els nivells d'ocupació anteriors a la pandèmia s'hagin recuperat", explica Maria Matos, directora d'Estudis i portaveu de. "Les xifres mostren que els particulars encara veuen incertesa de cara a aquesta temporada.Enguany encara no es disposen de dades sobre l'arribada de turistes a l'Estat., quan en van ser 83,5 milions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor