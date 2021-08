Los Angeles 1984: la revenja soviètica

Del boicot americà aal boicot soviètic a. La ironia del destí -i les decisions del- va voler que en plenados Jocs Olímpics succeïssin consecutivament en les dues grans potències mundials del moment. Més d'una trentena de països es van negar a assistir a l'esdeveniment a la capital de Rússia, i ara, era el torn de laEn un inici, els països que conformaven el bloc de lahavien negat un boicot si l'esdeveniment se celebrava als Estats Units, però tot es va quedar en paraules. Així doncs, els únics països soviètics que finalment van assistir als Jocs van serLes absències van ser notòries, ja que elque es van obtenir avan ser de països que no van participar a Los Angeles. L'URSS va justificar la negativa a participar en la competició al·legant la invasió de l'illa deper parts dels Estats Units. Els estatunidencs havien al·legat també una invasió, la soviètica, per no participar a Moscou.Darrere del "no" de l'URSS s'hi van unir Bulgària,, Mongòlia, Vietnam, Laos,, Afganistan,, Polònia,, Iemen del Sud,, Etiòpia i Angola. Alguns dels arguments que van donar aquests països van ser que els seus esportistes estaven "en perill" o que els Estats Units volien "pertorbar" els Jocs.Més enllà del bloc soviètic, altres països també van renunciar a participar en l'esdeveniment per motius polítics., de fet, va ser el primer país a renunciar oficialment, en denúncia de la "interferència dels Estats Units a l'Orient Mitjà".tampoc va assistir-hi després que es prohibís l'entrada de periodistes del país als Estats Units.tampoc va participar-hi per altres motius deslligats del bloc soviètic.Tots aquests països no van quedar-se sense Jocs Olímpics, i van optar per construir una competició alternativa: els. L'esdeveniment va ser descentralitzat, ja que es va disputar en nou països diferents, i sota el lema. En total hi van participar més de. Molt lluny, això sí, dels més deque van participar en els Jocs "oficials" de Los Angeles. Així doncs, el boicot va ser parcial, però el bloc soviètic va ser capaç de construir l'alternativa.

