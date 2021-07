La nadadora i medallista olímpica Ona Carbonell ha criticat les autoritats delsperquè les restriccions imposades als atletes impedirà que ella pugui viatjar acompanyada del seu fill, d'escassos mesos d'edat i en període de lactància. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Ci que espera que el seu lament serveixi per "visibilitzar i normalitzar" la situació de les mares esportistes a l'elit mundial."Malgrat l'aparició d'algunes notícies que suggerien la possibilitat que els esportistes poguéssim viatjar als Jocs Olímpics de Tòquio acompanyats dels nostres fills lactants o de curta edat, hem estat informats per les entitats organitzadores d'unes mesures summament dràstiques que impossibiliten aquesta opció per mi", h. Les dures restriccions dels JJOO per aquest estiu afectaran centenars d'atletes de tot el planeta, encara que a hora d'ara no està impedint els contagis dins la, a Tòquio. Dues desenes de participants i membres dels equips tècnics, a més d'un dels líders de l'organització, ja s'han contagiat de Covid-19 en els últims dies. Els Jocs, ara per ara, se celebraran igual.

