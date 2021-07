El sindicat de manters retreu a Colau utilitzar-los per fer-se «publicitat»

Hola Ada,



Queríamos hacer algunos comentarios a este post porque aunque no dudamos de que las intenciones del Ayuntamiento sean buenas, a veces, como pasa en esta ocasión, no han sido gestionadas de la mejor forma o no suponen una ayuda para colectivos como el nuestro.



pic.twitter.com/2T9557zzUh — Sindicato Mantero BCN (@sindicatomanter) July 19, 2021

P.D.: Así es como está el local: pic.twitter.com/QcChcY78wa — Sindicato Mantero BCN (@sindicatomanter) July 19, 2021

Elde Barcelona ha sortit al pas d'una fotografia publicada per l'alcaldessa,, al local del col·lectiu acompanyada de tres dels seus membres. "Hem creat una petita immobiliària municipal per llogar locals a preus assequibles on puguin créixer projectes tan necessaris com aquests que hem visitat al Raval", deia Colau. Els manters, però,i han criticat la iniciativa municipal per llogar locals comercials.ni suposen una ajuda per a col·lectius com el nostre", diu el sindicat a Twitter. El col·lectiu repassa el procés per aconseguir el nou local i recorda que van presentar una sol·licitud per disposar d'un espai fa dos anys."La complexitat i la quantitat de papers que requereix la sol·licitud ja és excloent en si mateixa. i la voluntat era oferir locals socials, clarament la convocatòria no estava ben resolta", valoren. Tot i això,i va haver d'escollir entre dues opcions.Segons expliquen, només una d'aquestes opcions satisfeia els seus objectius però el procediment obligava a escollir-ne una segona, que és la que finalment els ha acabat tocant. "i encara que el necessitàvem de forma urgent hem hagut d'esperar dos anys per poder-hi accedir", lamenten.Una demora que ha provocat que les necessitats del col·lectiu canviïn i ara. Asseguren, a més, que hi haurien renunciat si no haguessin hagut de marxar de la Caracola, l'espai on tenien el taller i que va ser desallotjat al gener.Els manters expliquen que en les primeres setmanes jai que l'espai està situat en un carrer poc transitat. "Ningú lloga un local en un carrer on no vendrà res", defensen, a més de. "És molt semblant al dels locals privats", diuen.Per al sindicat la cirereta del pastís ha estat la. "Ens van trucar per dir-nos que vindria un tècnic i tres companys hi van anar per ensenyar-li el local. Mai ens van dir que vindria l'alcaldessa, i molt menys que vindria a fer-se fotos", diuen. "Trobem molt lleig per part seva aquest acte de publicitat tan cutre", conclouen.

