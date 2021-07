Detenen un futbolista de l'Everton per abusos sexuals a menors

Un futbolista de l'ha estat detingut per la policia anglesa per presumptes. Segons un comunicat del mateix club, el jugador va ser detingut divendres i va ser traslladat a la comissaria de. Després de prestar declaració va ser posat enEl club que dirigeix l'entrenador espanyol, ha suspès el jugador en qüestió, del qual. La investigació haurà d'avançar ara, després que els agents de la policia requisessin diversos articles del domicili del futbolista, segons la premsa anglesa.La mateixa premsa delha explicat que es tractaria d'una. Si aquesta descripció és certa, els únics noms possibles serien el dei el de. Cal veure, però, si les suposicions del periodisme esportiu anglès acaben sent certes.

