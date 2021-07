Condemnen a tres anys de presó el «petit Nicolàs»

, més conegut com el, ha estat condemnat aper haver-se fet passar per un càrrec relacionat amb la vicepresidència deli amb un altre vinculat a laen el seu viatge a, per reunir-se amb el presidentdurant l'agost de 2014.A la sentència,el condemna a nou mesos de presó com a autor del delictede funcions públiques amb atenuant d'una anomalia psíquica i dilacions indegudes. A més, també el condemna a unes altres dos anys i tres mesos de presó per delicte deactiu, un fet que també exerceix d'atenuant.No ha estat, però, el màxim de la condemna a la qual s'enfrontava. El "petit Nicolàs" ha quedati de, infraccions per les quals la Fiscalia l'acusava i li demanava un total de set anys de presó. En la seva declaració davant del jutge, el jove havia explicat que no volia fer-se passar per l'autoritat, sinó que només fingia ser una persona important per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor