La fatiga: quan ens hem de preocupar per què alguna cosa no va bé?

Com es pot combatre?

més significatius que pateix la població actualment. A causa d'un ritme accelerat i d'una societat que viu en la immediatesa, la falta d'energia generalitzada es multiplica per culpa d'hàbits poc saludables,Encara que estigui tan estesa entre la població, se sap molt poc sobre la fatiga, en què consisteix i quins són tots els mecanismes que la provoquen. Però,, però cal saber diferenciar-la del cansament. En termes col·loquials, la principal diferència és que el cansament el provoca una activitat física concreta i la fatiga, a part de generar problemes físics, té un origen molt més mental. Tot i això, les dues sensacions van estretament unides i poden ser sinònims en diversos casos. Però,En primer lloc, tal com determinaa Europa Press, la fatiga és una sensació "normal" provocada, en la immensa majoria de casos, per l'activitat diària física i mental. La qüestió és trobar-ne l'origen en els hàbits, el ritme de vida de cadascú i en si es presenten altres símptomes que poden determinar una malaltia molt més complexa o complicada.que, sumats a la fatiga, són els senyals d'alarma que cal tenir presents a l'hora de visitar un metge. Tots aquests símptomes són provocats pel sistema nerviós central i poden indicar una patologia molt més preocupant, com la fibromiàlgia o la fatiga crònica.Un bon descans i una son reparadora són absolutament necessàries per no patir una fatiga que desgasti mentalment.són els culpables d'una sobrecàrrega al nostre organisme, obligant-lo a realitzar un esforç molt major i això provoca que consumeixi molta més energia.de l'aparició d'una fatiga de llarga durada.A més a més,(o intentar consumir-les al mínim) les substàncies excitants com el tabac, l'alcohol i el cafè, que afecten directament el sistema nerviós. L'estrès i les preocupacions diàries són una font important de sobrecàrrega mental que generen una fatiga física notòria. En aquest últim cas, cal determinar l'origen dels problemes i demanar ajuda psicològica a un especialista.

