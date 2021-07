L'exministre espanyol Ignacio Camuñas afirma al costat de Casado que el 1936 no es va produir un cop d'Estat

Un acte del PP ha estat l'escenari d'una nova riuada de polèmiques declaracions sobre la Guerra Civil per destacats membres de la política espanyola. L'esdeveniment s'ha celebrat a Àvila amb el protagonisme del líder del partit,, i de la presència de dos exministres del govern espanyol:, membre dels executius deexministre del govern de Suárez. Ambdós han fet declaracions molt sonades, en especial aquest últim, sobre la Guerra Civil i les lleis de memòria històrica.Camuñas, qui va formar part de la formació d'ultradreta Vox, ha valorat amb Casado la nova legislació sobre el franquisme, la memòria històrica i la Guerra Civil. Les declaracions, contundents:Un cop d'Estat no és el que va passar el 1936. Va ser un enfrontament brutal entre dos sectors dels espanyols i que es va saldar amb danys propis d'una guerra civil. Crec que és millor oblidar el passat i no seguir pretenent que la dreta és la culpable del 36, i de la Guerra civil. Això és mentida".Casado, que ha rebut els elogis dels dos exministres del govern espanyol, ha assegurat que derogarà les lleis de memòria històrica impulsades per l'executiu de Pedro Sánchez "quan arribi a la Moncloa". Arias Salgado, per la seva banda,, per assegurar que demanarà garanties a Espanya en el compliment de reformes "per poder accedir als fons europeus de recuperació". L'exministre, entre rialles, ha beneït l'holandès "per collar Sánchez".

