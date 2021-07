Un escalador català mort a Aragó en caure-li una roca

aquest dilluns en caure'ls a sobre una roca de grans dimensions mentre asseguraven un altre escalador, aquest de 52 anys, segons ha informat la Guàrdia Civil. Tal com ha pogut saber, els tres accidentats són de l'Esquirol, a Osona, i l'incident ha tingut lloc durant l'ascensió al pic Balaitus, als Pirineus aragonesos.La ferida greu ha rebut un fort traumatisme al cap i ha estat evacuada en l'helicòpter de la Guàrdia Civil fins a Panticosa, on l'ha recollit un helicòpter medicalitzat que l'ha traslladat a un hospital de Saragossa. Pel que fa al tercer escalador, ha resultat il·lès però ha hagut de ser evacuat per l'estat de xoc en què es trobava.Segons indica la Guàrdia Civil, els fets han tingut lloc poc abans de les dotze del migdia. A aquella hora el cos ha rebut un avís des del refugi de Respomuso que informava de l'accident al vessant sud del pic Balaitus, un dels tres mils de més renom del Pirineu.El lloc de l'accident era d'accés difícil, per la qual cosa un helicòpter de la Guàrdia Civil ha deixat agents a uns cent metres per sobre dels accidentats, que han baixat fent ràpel fins allà on eren. Un cop hi han arribat han comprovat que un dels escaladors era mort i l'altra estava ferida greu amb un fort traumatisme al cap.El cos de seguretat informa que sembla que l'accident s'ha produït en desprendre's una roca de grans dimensions quan un tercer escalador progressava per sobre de la reunió des d'on els altres dos l'asseguraven. En cedir la roca el tercer escalador s'ha pogut subjectar a un sortint, però els companys no han pogut evitar l'impacte.El cos del finat ha estat traslladat al dipòsit de cadàvers d'Osca a l'espera de l'autòpsia. La ferida greu ha estat traslladada en helicòpter a Saragossa mentre que el tercer escalador també ha estat evacuat en helicòpter perquè es trobava en estat de xoc, ha indicat la Guàrdia Civil.

