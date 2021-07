El vicepresident del govern espanyol,, ha concedit aquest dilluns a La Stampa la seva primera entrevista en un mitjà després d'abandonar l'executiu. En la conversa amb el mitjà italià ha rememorat la seva participació en les protestes antiglobalització de Gènova ara fa vint anys., ha defensat.L'experiència de les protestes de Gènova, segons Iglesias, va ensenyar-li quei que "quan la democràcia canvia l'equilibri de poder, algú deixa de ser democràtic". En aquest punt, deixa anar que "a vegades hi ha sectors de l'estat profund que van més enllà de la llei, de la dinàmica democràtica".El fundador de Podem es refereix a. "Vaig entendre que havia d'anar on fos més útil, no és una derrota sinó que ara treballaré on la meva aportació sigui més necessària", ha afirmat, i ha defensat que el govern de coalició de la formació morada amb el PSOE "tanca la possibilitat que el Partit Socialista es torni a aliar amb la dreta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor