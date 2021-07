Altres notícies que et poden interessar

Elsembla que s'ha acabat de superar o està proper. Així ho apunten les dades d'incidència de ladels darrers dies i, molt especialment, les dels tests d'antígens a persones simptomàtiques, les quals no estan afectades pel canvi de protocol pel qual s'han deixat de fer testos als contactes sense símptomes. En els darrers set dies, de fet, ja s'han detectatque en la setmana anterior, tal com es pot comprovar al següent mapa.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 9 i el 15 de juliol. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.El problema principal ara està focalitzat als. Mentre elha caigut de 2.226 punts a 1.695 -increïblement alt encara-, el nombre d'per Covid ha crescut dels 995 fins a 1.683, des de dilluns passat, així com els UCI s'han disparat de 184 fins a 307 , cada cop amb una mitjana d'edat més baixa. L'afectació inicial d'aquesta onada sobretot a la, però, cada cop és menys matisada i, malgrat que són els col·lectius no vacunats els més infectats -amb tendència ara a la baixa-, l'increment de contagis en edats més avançades va en augment. L'ja ha superat de nou clarament els 30 anys, situant-se en els 32,7.Pel que fa a l'evolució dels contagis, les comarques que més l'han reduït en l'última setmana amb dades consolidades -del 9 al 15 de juliol- respecte l'anterior són el, amb una ràtio de 404 contagis per 100.000 habitants menys, clarament per davant del(-123,1), la(-67,3), el(-56,2) i la(-36,5). En l'anàlisi de la setmana passada , tan sols tres comarques reduïen llavors contagis, i ara en són el triple.Malgrat tot, 32 comarques encara incrementaven els positius els darrers set dies i no havien notat encara el probable canvi de tendència dels darrers dies, mentre que elés l'única que pràcticament manté la mateixa incidència. Les comarques que més han empitjorat són l'(+285,6 positius més per 100.000 habitants), la(+247,7), la(+239,5), l'(+196,2), l'(+193,7), el(+191,2) i el(+190,4).En relació al nivell d'incidència de l'última setmana, dues comarques superen els 700 contagis per 100.000 habitants, amb elal capdavant (754,4), on han tingut lloc el 38,1% dels positius del país en aquest període. En segon lloc es troba l'Alt Urgell (729,6), per davant de la Selva (676,3), el(644,9), el Garraf (623,7) i el(605,1). En canvi, les comarques amb unes incidències setmanals més baixes són la(154,8), el(171,8), la Terra Alta (227,3) i el Berguedà (239,7).Tal com es pot intuir en el següent mapa, si es posa la lupa en l'anàlisi per, la deés la que es manté clarament al capdavant, tot i que amb tendència a la millora. Per darrere hi ha les regions, molt a prop de la de Girona i la delCamp de Tarragona. En sentit contrari, la regió amb menys ràtio de contagis és la de les(on encara creixen), per sota de la Catalunya Central i Lleida.L'anàlisi territorial pel que fa al risc de rebrot és poc informatiu, ja que el mapa que en resulta és homogèniament vermell fosc, com es pot comprovar en l' apartat específic de la pandèmia en dades . Allà on és més baix és al Ripollès (326 punts) i la Ribera d'Ebre (351), més que. Tot i això, aquest indicador -que combina la incidència en les dues últimes setmanes i la velocitat de propagació- s'ha reduït a 26 comarques durant l' setmana, s'ha mantingut a una i només ha seguit creixent a 15.Això es deu a que ja hi ha impactat el canvi de tendència pel que fa a l'evolució dels contagis, i és que, mentre que a alguns llocs ja cauen, en la majoria han alentit força el ritme de creixement. A tres comarques fins i tot s'ha desplomat el risc de rebrot en més de 1.000 punts: al Garraf (-1.290), la Cerdanya (-1.124) i el Solsonès (-1.016). Per contra, a l'Alta Ribagorça ha seguit creixent molt, 925 punts, així com també a la Noguera (+868).Pel que fa als 66 municipis de més de 20.000 habitants, la tendència és similar. A 12 ja cau la incidència setmanal, per bé que a 49 encara creix i a 5 es manté estable. On es redueix més és clarament a(545 casos menys per 100.000 habitants), molt més que a(-137,3),(-133),(-123,4) i(-100,7). En sentit contrari, però, creix molt a(+443,7),(+364,2),(+264,4),(+223,3) i(+213).Pel que fa a la incidència de la darrera setmana, Blanes segueix al capdavant, amb una ràtio de 932,4 positius per 100.000 habitants, però en aquest cas se situa en segon lloc(909,6), per davant de Lloret de Mar (904,7). Malgrat tenir menys de 20.000 habitants, convé destacar l'elevadíssima incidència a(ràtio de 1.025,6), tot i que el Canet Rock es desmarca de l'increment de contagis . Els grans municipis amb menys incidència són(213 per 100.000 habitants),(296,1),(300,6),(301,9) i(320).

