Recepta de bata blanca

Bad cloth in the loom

Per Nonembé el 20 de juliol de 2021 a les 09:54 1 0

Sembla que les societats necessiten veritats absolutes i algú que els les proporcioni. Abans teníem el cristianisme i ara tenim la ciència, la nova religió; en principi, havia de ser un progrés. Però, si analitzem una mica la història, no sé si podem ser optimistes. La ciència deia que no es podia construir un aparell que volés. La ciència va dir que el DDT, la Talidomida i tantes altres substàncies no eren nocives. La ciència ens va dir que el plàstic era progrés. La ciència ha creat un tou de substàncies que han enverinat el nsotre planeta fins al racó més remot. Els científics, sovint, no e sposen d'acord sobre un assumpte concret i l'actual pandèmia n'és un bon exemple. Fins i tot han començat a dir que els continguts que surtin als mitjans de comunicació han d'estar aprovats per la ciència... No crec que buscar una veritat única i absoluta sigui bo per a cap societat. Pitjor encara quan la volen imposar persones que s'equivoquen molt i que no tenen consciència ni moral. Però si és el que vol la majoria...