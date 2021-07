ERC i Junts es posicionen en contra d'abaixar l'IRPF a Catalunya

han presentat una esmena conjunta a la totalitat en contra de la proposició de llei presentada pel PP que pretenia rebaixar l'a Catalunya, segons detallen fonts parlamentàries a. L'esmena està signada per Mònica Sales, portaveu de Junts, i per Marta Vilalta, cara visible dels republicans a l'hemicicle. D'aquesta manera, els dos socis de Govern exhibeixen unitat a l'hora d'afrontar una qüestió sensible com és el tram de l'IRPF a Catalunya, que en altres legislatures ha obert pugnes entre els dos a la Generalitat. L'any passat, amb els comptes elaborats per l'anterior executiu, es va prendre la decisió d'abaixar la pressió fiscal a les rendes baixes.Els grups del Govern tenen quantificat que equiparar el tram autonòmic de l'IRPF amb l'estatal -aquest és el nucli de la proposta del PP-. Una xifra que, en temps de pandèmia, seria inassumible, segons remarquen les mateixes fonts parlamentàries. El pla de xoc que pretén mobilitzar el presidenten els primers compassos del seu mandat és, precisament, de, com va desgranar en el debat d'investidura.L'esmena conjunta dels socis de Govern arriba abans que, conseller d'Economia, es posi de ple en l'elaboració dels comptes per a l'any vinent. L'executiu tindrà aprovat el pla de legislatura al setembre - tal com va avançar la setmana passada NacióDigital - i té la intenció de. Els comptes estaran molt marcats per l'impacte de la pandèmia, però també podran incloure noves transferències de l'Estat ja compromeses i també els fons europeus que pertoquin a Catalunya, objecte de discussió entre la Generalitat i la Moncloa.Des de les files d'ERC assenyalen que la fiscalitat s'ha de basar en el fet que qui més té i més hereta ha de pagar més a les arques públiques -també ho ha de fer, sostenen, qui més contamina-, Junts no portava al programa electoral un pla específic sobre impostos. Sí que s'hi defensava una fiscalitat verda i progressiva, però sense entrar en un aspecte sensible com ho és tocar l'IRPF a Catalunya. Diputats de Junts, com és el cas de, s'han pronunciat obertament a favor de, tal com va detallar ell mateix a través de Twitter.

