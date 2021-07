Indemnitzat amb 100.000 euros per rebre unes cendres que no eren del seu pare

Rubén Alonso és un ciutadà gallec de 40 anys a qui la Justícia haen donar-li una urna amb unes cendres que no eren del seu pare, sinó d'un home portuguès.Tal com avança El País, la funerària va notificar a Alonso de l'error quan es trobava de viatge des de Pontevedra fins a Astúries per trobar-se amb la resta de la família idesprés d'haver-les vetllat durant tota la nit.La confusió, explica Alonso, va ser fruit d'un conjunt de, l'Institut de Medicina Legal de Galícia, i el tanatori.Finalment, ei accepta que en Rubén rebi l'indemnització de 100.000 euros -tal com demanava l'afectat- per l'Estat, ja que el jutjat "tenia l'obligació de custodiar el cadàver i entregar-lo correctament a la família", conclou l'informe judicial.

