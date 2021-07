Balears denunciarà per abús sexual el «tiktoker» Naïm Darrechi

El govern de Balears es querellarà contra el tiktoker mallorquíper abús sexual mitjançant engany a un nombre indeterminat de dones i per incitació contra la llibertat sexual i els drets sexuals i reproductius de les dones.És la resposta al vídeo en què Darrechi presumia d'ejacular sense preservatiu ni consentiment dins les seves parelles., entre les quals el seu canal de TikTok, on té 26 milions de seguidors. "No m’agrada utilitzar condó i, si protesten, els dic que soc estèril".El govern balear considera que les seves afirmacions poden ser constitutives d’un delicte d'abús sexual mitjançant engany així com d’enaltiment i justificació de delictes d'abús sexual. L'executiu balear considera que les manifestacions del tiktoker posen en risc les dones en relació amb malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor