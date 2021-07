El PDECat fixa la tardor com a data límit per la negociació municipal amb Junts

La negociació entrei elper la reordenació de l'espai van naufragar la tardor de l'any passat, però encara queden arestes per resoldre. La principal és quina relació s'establirà entre les dues parts de cara a les eleccions municipals del 2023 . El partit deha tancat la porta a un acord global amb els postconvergents, que no volen que les converses s'allarguin més enllà de la tardor. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns, secretari general adjunt del PDECat, en roda de premsa. La intenció és no repetir l'esquema de l'última negociació, que es va allargar fins al límit i va deteriorar de manera molt les relacions."Tenim tots els canals oberts per tal de sumar i de fer les millors llistes municipals, i seguim treballant eixamplant el centre ampli. També amb Junts,", ha remarcat Solsona. La setmana passada, Elsa Artadi, vicepresidenta del partit de Puigdemont i va assegurar que no hi havia espai per a un acord "global" amb el PDECat , i va convidar els alcaldes i regidors postconvergents a fer el salt a les noves sigles, que es van fundar fa tot just un any. Una afirmació que va agafar de sorpresa el PDECat, que es troba immers en converses amb altres formacions -eli també Junts- de cara als comicis de l'any 2023.Els postconvergents encara disposen de 150 alcaldes al territori, alguns d'ells amb pes específic:(Igualada),(Tortosa),(Reus),(Puigcerdà),(Vilafranca del Penedès) i el mateix Solsona (Mollerussa). "Anar per separat obre la porta a ERC en municipis importants", ressalten aquests dies des de la nova direcció del PDECat, encapçalada per Àngels Chacón. "El que no pot ser és que passi com l'estiu de l'any passat:", remarquen els mateixos dirigents consultats. A Junts, en canvi, mantenen que, si s'allarguen les converses, és "qüestió de temps" que els alcaldes i regidors que queden al PDECat acabin fent el salt a Junts.Chacón i Solsona es van desplaçar divendres de la setmana passada a Elna, a la, onva aplegar la plana major de l'independentisme en un intent de refer la unitat perduda. Els dos dirigents postconvergents van poder compartir conversa amb Jordi Sànchez i també amb. Un dels problemes que poden tenir per als seus interessos és l'ascendència de, vicepresident de Junts, entre el món municipal del PDECat. Turull ha vist reforçat el seu paper des que va sortir de la presó i ha guanyat pes en la cúpula de lideratges del partit.

