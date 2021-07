El Govern de les Illes proposa el retorn de la mascareta obligatòria a l'exterior

El Consell de Govern de les Illes ha acordat aquest matí el retorn de la mascareta obligatòria a l'exterior. Aquesta és la principal mesura que posa sobre la taula l'executiu per aturar l'augment de contagis de coronavirus a les Illes.El portaveu del Govern, Iago Negueruela, ha explicat que l'aprovació de la mesura ha de passar primer per la reunió d'aquesta tarda de la taula de diàleg social: "S'ha de respectar els agents socials", ha defensat el conseller en roda de premsa. El retorn de la mascareta podria quedar aprovada en el Consell de Govern de demà i entrar en vigor a partir del cap de setmana, quan s'actualitzen les restriccions.Els casos de Covid actius a les Illes superen les 7.000 persones i les darreres dades deixen xifres rècord superiors a la tercera onada de gener. "El Govern proposarà contundència contra els excessos, control dels espais públics i manteniment d'activitats econòmiques", ha defensat Negueruela.Al sud del país, el president valencià, Ximo Puig, recomana utilitzar la mascareta en espais públics davant "el menor dubte" que hi hagi una aglomeració. Puig al·lega que no és necessari aplicar permanentment accions de caràcter normatiu i apel·la al "sentit comú i la corresponsabilitat" dels ciutadans".

