Els anticossos contra la Covid podrien durar un mínim de nou mesos

Altres notícies que et poden interessar

Una la localitat italiana deha demostrat que els nivellsdesprés de superar laes mantenen alts fins almenysdesprés de passar la malaltia. Segons aquesta prova feta a, haver tingut símptomes o ser asimptomàtic no influiria ni en la generació ni en la duració dels anticossos.L'estudi ha estat realitzat per investigadors de lai de l'i el fet d'elegir la ciutat de Vo' no és casual, ja que va ser una de les zones més afectades pel coronavirus durant els mesos de febrer i març del 2020. La població també es va utilitzar com a assaig per valorar l'efectivitat de ferEn la investigació s'han realitzat tests ala l'inici de la pandèmia i s'han repetit entre el maig i el novembre del 2020. Elal començamental novembre. Tot i que hi havia la possibilitat que qui no experimentava símptomes pogués estar més exposat davant d'una possible reinfecció, en aquest assaig no es va registrar cap diferència d'anticossos entreEls autors també han comprovat que hi ha diferències a l'hora de quantificar els anticossosque s'utilitzi, per això demanen no comparar assajos realitzats amb proves diagnòstiques diferents, ja que els tests poden introduir uni donar lloc a. Amb les dades obtingudes, també es calcula que la probabilitat deés

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor