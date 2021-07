Identificat l'home que va agredir un infermer al metro de Madrid

⚠️ El pasado jueves, según información de @elmundoes, un enfermero fue agredido en Metro de Madrid tras pedir a un joven que se pusiese una mascarilla.

El compañero está ingresado.



🚨 Estas son las imágenes, @policia pide colaboración para identificarlo.pic.twitter.com/xB97yW3mba — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 17, 2021

Altres notícies que et poden interessar

El presumpteaquest diumenge unque li demanava que es posés laalha estat. L'agressor va fer que l'infermer perdés l'ull, ja que segons explica, va atacar-lo amb unLes imatges van ser gravades per un usuari de Twitter i. La policia espanyola va obrir una, però ha estata prestari proporcionar la presumpta identitat de l'agressor. Ara, el cos policial haurà dei comprovar si és o no l'autor dels fets.Després del cop a l'ull, l'agressor va cridar al ferit "gilipollas, tant de bo moris".. Els metges de l'Hospital 12 d'Octubre de la capital espanyola no van poder fer res per salvar la seva vista, i ara es tem que pugui perdre també el globus ocular.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor