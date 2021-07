El preu de la llum serà aquest dimarts el més car en vint anys

El preu del mercat de l'electricitat serà aquest dimarts, segons les dades de la mitjana diària de l'operador Omie. Es tracta del segon preu més elevat de la història, amb una quota deel megawatt per hora, i trenca per primer cop el topall dels 100 euros aquest any.No es mantindrà tot el dia el mateix preu sinó que hi haurà unes hores concretes. Entre lesi lesdel matí, la xifra pujarà fins als, mentre que el mínim serà entre lesi les, amb una xifra de. El rècord, de l'11 de gener del 2002, és deAquest augment del preu es produeix enmig d'un augment en la demanada per lad'aquests mesos d'estiu. També hi ha influïti en el cost dels drets d'emissió de CO2. A tot això cal afegir-hi laen el consum energètic.La polèmica per la pujada en els preus de la llum, però, no és nova. L'augment de preus en els últims mesos va fer que el govern espanyol decidís rebaixar l'IVA de la llum del 21% al 10% . Les oscil·lacions en el preu diari afecten els consumidors que s'integren en la-uns 10 milions de ciutadans-, mentre que en queden exempts els que estan integrats dins el mercat lliure -uns 17 milions d'usuaris-, ja que compten amb un preu pactat amb la

