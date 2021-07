El 21% de catalans creu que un grup de poderosos va propagar la Covid per obtenir diners

Elevada confiança en la vacuna

Empitjora la imatge dels governs

Elevat suport a la tecnocràcia

Altres notícies que et poden interessar

Més d'una cinquena part de catalans no creu que l'fos fortuïta, sinó que defensen que hi ha una voluntarietat darrere. Així ho assenyala l'enquesta sobreque elha fet pública aquest dilluns. Un 23,8% està d'acord o molt d'acord en què, mentre que un 20,6% opina que la seva propagació és "un intent deliberat d'un grup deper guanyar diners" i un 19,8% afirma que la propagació és causada per "un país per desestabilitzar a altres països".Per la banda contrària, escassament el 51,7% de catalans rebutja l'origen artificial de la Covid i prop del 58% nega la hipòtesi que un grup de poderosos o un país hi estiguin darrere per motius egoistes. Entre els diversos col·lectius, lescreuen lleugerament més en les teories no naturals sobre el naixement de la pandèmia i, per franges d'edat, el grup d'és el que més abraça la hipòtesi de la responsabilitat dels homes poderosos (un 25,1% hi està d'acord o molt d'acord) o d'un país determinat (26,3%).En canvi, la franja més jove és la més escèptica sobre aquestes explicacions artificials i quasi dos terços dels menors de 25 anys enquestats hi estan en desacord o molt en desacord. Una altra variable que determina aquests posicionaments encara més clarament, però, és el nivell d'estudis. L'artificialitat i intencionalitat política o econòmica del coronavirus és avalada per entre el 28,2% i el 33,6% dels catalans que, cau fins una franja d'entre 23,3% i el 27,6% en els que han acabat la secundària i fins a entre el 15,8% i el 20,3% entre elsMalgrat aquests nivells rellevants d'escepticisme vers l'explicació per ara imperant respecte la pandèmia, només el 7,9% d'enquestats creu que les. Ara bé, les fonts d'informació sobre la Covid són dispars i, mentre un 48,5% afirma que els mitjans de comunicació tradicionals com la televisió o la premsa són els més creïbles, un 39,6% creu queho són en un mateix nivell, i fins un 8,4% veu més creïbles aquestes xarxes socials.Igualment, la confiança en la vacuna és molt elevada. Només un 11,4% afirma queo que probablement no ho farà (17,6%, en el cas dels enquestats que han acabat només la primària) i fins i tot un 67,3% assegura que, per un 23,9% que ho deixaria a la lliure voluntat de cadascú. Només un 2,1% afirma que ningú hauria de rebre la vacuna i el 3,4%, que només ho haurien de fer els grups de risc.L'enquesta del CEO està originàriament concebuda per analitzar l'evolució dels posicionaments de la ciutadania durant la pandèmia i, per això, s'ha fet en: el juny de 2020, el novembre de 2020 i l'abril de 2021. Les preguntes ja citades només es van tractar en l'última onada, però, en canvi, sí que es pot observar queha caigut des del final del primer estat d'alarma.Llavors, un 37,9% creia que lagestionavala pandèmia, percentatge que va créixer fins al 56,1% al novembre i va reduir-se lleugerament fins al 51,2% a l'abril, abans encara de la cinquena onada. En el cas del, els posicionaments crítics van passar del 48,1% al 58,3% i, en la darrera onada, al 54%.Entre el juny de 2020 i l'abril de 2021, el percentatge dels que confien en la Generalitat ha caigut del 31,3% al 27,4%, en les institucions catalanes en conjunt ho ha fet del 37% al 33,7%, en el govern espanyol quasi no ha variat (del 19,1% al 19%) i en les institucions espanyoles en conjunt ha pujat del 19,6% al 21,9%. Cal tenir en compte, en tot cas, que l'abril passat tot just s'estava negociant amb dificultats la configuració del nou Govern, després de les eleccions del febrer. Pel que fa a la, un 42,5% creu que les dues són igualment importants, però el 50,8% es decanta per primar la salut.Aquesta enquesta també treu a la llum l'elevat suport respecte les respostes tecnocràtiques. Un 69,8% està d'acord o molt d'acord en què els polítics han de deixar l'agenda política a un costat per afrontar els problemes des d'un, per només un 5,5% que s'hi oposa. Així mateix, en una escala en què 1 significa que és preferible tenirdecidint les polítiques del país i 10 prioritza els polítics, un 63,5% se situa entre l'1 i el 4.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor