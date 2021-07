El líder del PP,, ha promès aquest dilluns que tan bon punt la seva formació aconsegueixi arribar al govern substituirà lade l'executiu deper una "".Segons Casado, aquesta "Llei de concòrdia" ja està redactada i al seu preàmbul quantificarà que des de 1975s. El nou text, ha dit, abordarà "en positiu" canvis en l'àmbitt.El PP apunta d'aquesta manera a una llei que encara no ha superat el tràmit de l'aprovació al. La norma de memòria democràtica era una de les promeses dementre ocupava la vicepresidència primera, i s'havia d'aprovar el dimarts passat. La substitució de Calvo percom a ministre de la Presidència va provocar un ajornament i previsiblement quedarà aprovada al Consell de Ministres d'aquest dimarts.El text prohibeix expressament que cap entitat pugui fer, fet que xoca frontalment amb l'activitat d'entitats com la. També recull l'anul·lació del judici al president de la Generalitat afusellati la resignificació del, que ja va deixar d'acollir les restes del dictadorEl passat 7 de juny elva aprovar dividit un informe que qüestiona que la Llei pugui il·legalitzar la Fundació Franco. Segons els magistrats, l'apologia del franquisme està emparada "en la llibertat d'expressió", i "sempre que no incorpori menyspreu o humiliació a les víctimes".

