Mor un home de 86 anys mentre es banyava a la platja Llarga de Tarragona

Un home de 86 anys ha mort aquest dilluns al matí a la. Els fets s'han produït pocs minuts abans de les onze del matí, quan la víctima hauria patit una, segons han apuntat fonts dea l'ACN.Els banyistes que eren a prop s'han adonat que l'home es trobavai l'han tret fins a la sorra, on un. Alhora, des de la Creu Roja s'ha avisat el, que hi ha desplaçat tres unitats. Totes les maniobres de reanimació han estat infructuoses. Els fets han passat a l'àrea que es troba davant delParal·lelament, els banyistes han alertat elcap a tres quarts de dotze, i també s'hi han acostat cinc patrulles dels, efectius de lade Tarragona i de la, que s'encarreguen de les diligències. La Creu Roja Tarragona hi ha destinat una ambulància bàsica, dues motos aquàtiques de rescat i sis socorristes.Es tracta de laque mor ofegada a les platges catalanes des que va començar la campanya d'estiu el passat

