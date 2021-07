El jutge veu malversació, tràfic d'influències i prevaricació

El(TSJC) ha rebutjat la causa contra el diputat de Juntsi l'ha retornada al. El tribunal s'ha declarat no competent perquè el jutgeno ha motivat prou bé elsque s'atribueixen a Dalmases. Per això li torna la causa perquè completi la investigació, doni l'oportunitat al diputat de prestar declaració i practiqui totes les diligències necessàries. "Si finalment existeixen indicis individualitzats contra l'aforat, que s'elevi una nova exposició davant de la sala", ordena el tribunal.La causa fa referència al suposati el jutge sosté que el diputat de Junts va lucrar-se amb més de 224.000 euros deconcedides entre 2014 i 2017 a les fundacionsa través de la, lai l' Quan el jutge instructor va enviar la causa al TSJC, la Fiscalia s'hi va oposar. Dalmases sempre ha negat els fets i assegura que es tracta d'unaDe fet, el tribunal recull en la seva, de nou pàgines i feta pública aquest dilluns, alguns dels arguments del ministeri fiscal. Sosté la sala que les dades facilitades per la policia judicial "precisen de diferents comprovacions" per veure si hi ha infraccions i quina seria la concreta participació de Dalmases. "No és possible en aquest moment assumir la competència per saber les conductes de Dalmases arran de l'estat embrionari de la investigació judicial i davant la falta de concreció i individualització de les conductes de l'aforat en relació als suposat delictes", argumenta el TSJC.La Fiscalia es va posicionar en contra que el TSJC investigui Dalmases, ja que considera que no s'han esgotat totes les diligències que es podien fer, com interrogar responsables de la Diputació de Barcelona, com l'expresident, l'exinterventor i l'exgerent, tècnics de la institució que participessin en els expedients de subvenció. Tampoc s'ha interrogat treballadors de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona o l'que podrien tenir informació sobre algunes subvencions.El jutge va iniciar els tràmits el passat mes de març per obrir formalment una. Com que el diputat és aforat, no disposava de les competències suficients i va derivar el cas al TSJC, plantejant els indicis contra Dalmases. Els investigadors han analitzatde subvenció de la Diputació, entre els quals els de les entitats CATmón i Igman, que va dirigir. El jutge li atribueix els delictes deDalmases va ser fundador de la fundació CATmón i president de l'associació Igman, dues de les entitats sospitoses d’haver rebut entre 2013 i 2016 uns 1,2 milions d’euros en subvencions de la Diputació de Barcelona finalment desviades a finançar el projecte independentista. El magistrat considera que Dalmases, com a directiu de les dues entitats,per projectes que probablement no es van realitzar o no es van fer totalment.En l'exposició raonada enviada al TSJC, l'instructor detallava una a una totes lesi també les factures emeses per Dalmases a les dues entitats per justificar les despeses dels projectes subvencionats. En concret, s'investiguen principalment més d'un milió d'euros rebuts per les entitats entre el 2014 i el 2017.

