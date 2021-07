Puigdemont reivindica la «legalitat» de l'1-O des de la Catalunya Nord

continua a la, on es va desplaçar aquest divendres pel seixantè aniversari d'Òmnium Cultural . Ho ha fet per signar un acord de col·laboració amb, el primer d'aquest tipus des del naixement, ara fa un any, de. Puigdemont ha reivindicat la tardor del 2017 i ha demanat lluitar per la "supervivència" de Catalunya a la qual, diu, els nord-catalans hi tenen molt a veure a través d'unque dona "esperances" de cara al futur.Puigdemont ha indicat que, i que la declaració d'independència només va "recollir" el seu resultat. Les urnes van sortir de la Catalunya Nord, una regió que ha estat reivindicada per l'expresident de la Generalitat pelque s'està produint els últims anys entre el nord i el sud. "Hi ha un camí de futur, i hi hem d'anar encara més junts. Parlem el mateix llenguatge, que és el de les drets i les llibertats", ha remarcat Puigdemont, que veu "esperança" en el futur. El conveni amb Unitat Catalana, diu, és per. "Ens hem de continuar ajudant perquè, sinó, no ho farà ningú", ha remarcat el dirigent de Junts."Som un partit de Govern, tenim la meitat de l'executiu a Catalunya i", ha ressaltat Puigdemont, que també ha definit com a "engrescador" el projecte que hi ha a Barcelona, encapçalat per Elsa Artadi, davant del "constitucionalisme" que, parer seu, representa. "I tenim tres eurodiputats a Brussel·les, amb més d'un milió de vots. Ens ajuda a tenir una veu no condicionada per ningú, encara menys per l'Estat", ha remarcat Puigdemont, que ha indicat que no se n'han sortit a l'hora de "silenciar", segons ell, la veu de Junts a Europa., exconseller dei exiliat a, ha indicat que Junts està assolint el "ple desplegament" un any després del seu naixement. "Que estiguem signant un acord com aquest és un motiu de joia i de festa per tots nosaltres. Alguns posen pedres a les carreteres, però al final el poble continuarà avançant per arribar a l'espai de llibertat que tots plegats volem", ha apuntat Puig., president d', ha apuntat que Puigdemont és un "heroi veritable" de la història de Catalunya, i ha recordat els orígens de la formació que lidera, fundada l'any"És la primera aliança que fem, i ens omple d'orgull. Ens ajudarà en la lluita de la supervivència de la nostra nació", ha ressaltat Puigdemont, que ha definit la Catalunya Nord com un territori que ha resistit als "imperis" que l'envolten. "Volem viure com a catalans. Cadascú ha de poder tenir el dret a expressar la catalanitat de la manera com la sent, i ningú ens pot dir que no, o que és una cosa menor.", ha ressaltat.

